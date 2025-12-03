Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Index-Performance
|
03.12.2025 09:28:57
Zuversicht in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus
Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent auf 17 752,76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,261 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,115 Prozent stärker bei 17 726,76 Punkten, nach 17 706,37 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 17 726,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 752,76 Punkten lag.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,827 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 982,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 890,31 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 15 737,67 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,40 Prozent aufwärts. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 6,88 Prozent auf 0,06 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,26 Prozent auf 1,60 CHF), Xlife Sciences (+ 5,29 Prozent auf 21,90 CHF), ams-OSRAM (+ 3,82 Prozent auf 7,34 CHF) und Logitech (+ 2,88 Prozent auf 95,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-10,00 Prozent auf 0,63 CHF), Curatis (-8,00 Prozent auf 11,50 CHF), Gurit (-4,50 Prozent auf 10,60 CHF), Schlatter Industries (-4,00 Prozent auf 19,20 CHF) und IVF HARTMANN (-2,52 Prozent auf 135,50 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 202 794 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 273,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SPI-Fundamentaldaten
Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
