Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 24,06 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,563 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 806,31 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 27.11.2025 auf 19,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 19,37 Prozent vermindert.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,96 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten