SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 24,06 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,563 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 806,31 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 27.11.2025 auf 19,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 19,37 Prozent vermindert.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,96 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at