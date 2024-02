SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sensirion-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Sensirion-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,70 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,637 Sensirion-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.02.2024 gerechnet (66,70 CHF), wäre das Investment nun 1 176,37 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 17,64 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Sensirion einen Börsenwert von 1,02 Mrd. CHF. Die Sensirion-Aktie ging am 22.03.2018 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at