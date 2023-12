SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sensirion-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sensirion-Aktien gewesen.

Am 01.12.2020 wurden Sensirion-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sensirion-Papier bei 55,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, hätte er nun 179,211 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 336,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 43,37 Prozent mehr wert.

Sensirion war somit zuletzt am Markt 1,27 Mrd. CHF wert. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at