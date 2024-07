SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sensirion-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 92,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 108,460 Sensirion-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 882,86 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 04.07.2024 auf 81,90 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 882,86 CHF entspricht einer negativen Performance von 11,17 Prozent.

Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,31 Mrd. CHF gelistet. Die Sensirion-Aktie wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein Sensirion-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at