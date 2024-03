SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SHL Telemedicine-Aktie statt. Zum Handelsende standen SHL Telemedicine-Anteile an diesem Tag bei 5,30 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 1 886,792 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2024 9 716,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,15 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 2,83 Prozent gleich.

Der SHL Telemedicine-Wert an der Börse wurde auf 87,70 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at