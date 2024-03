SPI-Titel SIG Combibloc-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Combibloc von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in SIG Combibloc-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die SIG Combibloc-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SIG Combibloc-Aktie an diesem Tag bei 22,82 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 438,212 SIG Combibloc-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2024 auf 19,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 352,32 CHF wert. Damit wäre die Investition 16,48 Prozent weniger wert.

Der SIG Combibloc-Wert an der Börse wurde auf 7,29 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at