SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SoftwareONE von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das SoftwareONE-Papier bei 20,65 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investierten, hätten nun 48,426 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SoftwareONE-Papiers auf 14,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 716,71 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,33 Prozent.

SoftwareONE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,28 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines SoftwareONE-Anteils lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at