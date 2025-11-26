SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Prime Site-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Swiss Prime Site-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Swiss Prime Site-Anteile bei 81,28 CHF. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,230 Swiss Prime Site-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 116,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,09 Prozent gesteigert.

Swiss Prime Site wurde am Markt mit 9,33 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at