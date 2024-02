SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 228,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Tecan (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 43,860 Tecan (N)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Tecan (N)-Papiere wären am 26.02.2024 15 307,02 CHF wert, da der Schlussstand 349,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,07 Prozent.

Am Markt war Tecan (N) jüngst 4,60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at