SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Valiant-Aktien gewesen.

Am 17.11.2015 wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Valiant-Papiers betrug an diesem Tag 116,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,207 Valiant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 844,83 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 14.11.2025 auf 137,40 CHF belief. Mit einer Performance von +18,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Valiant jüngst 2,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at