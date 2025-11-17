Valiant Aktie
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.11.2015 wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Valiant-Papiers betrug an diesem Tag 116,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 86,207 Valiant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 844,83 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 14.11.2025 auf 137,40 CHF belief. Mit einer Performance von +18,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Valiant jüngst 2,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
