SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.08.2023 wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 38,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Varia US Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,604 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.08.2024 auf 32,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,33 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 16,67 Prozent.

Am Markt war Varia US Properties jüngst 324,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at