SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 510,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,589 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2025 auf 648,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 693,44 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,93 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich jüngst auf 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at