SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Villars SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Villars SA-Aktie an diesem Tag 780,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,282 Villars SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.03.2024 auf 580,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 743,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,64 Prozent.

Am Markt war Villars SA jüngst 66,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at