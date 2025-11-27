Villars Aktie

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

Profitable Villars SA-Investition? 27.11.2025 10:03:20

SPI-Titel Villars SA-Aktie: Wäre ein Villars SA-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Bei einem frühen Villars SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 585,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 0,171 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 580,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,85 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 61,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

