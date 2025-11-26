Walliser Kantonalbank Aktie

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

Performance im Blick 26.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Walliser Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Am 26.11.2020 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Walliser Kantonalbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,346 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 25.11.2025 1 214,95 CHF wert, da der Schlussstand 130,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,50 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Walliser Kantonalbankmehr Nachrichten

Analysen zu Walliser Kantonalbankmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Walliser Kantonalbank 137,00 0,37% Walliser Kantonalbank

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
