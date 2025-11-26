SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Walliser Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Am 26.11.2020 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Walliser Kantonalbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,346 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 25.11.2025 1 214,95 CHF wert, da der Schlussstand 130,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,50 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at