Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Performance im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 26.11.2020 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Walliser Kantonalbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,346 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 25.11.2025 1 214,95 CHF wert, da der Schlussstand 130,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,50 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walliser Kantonalbankmehr Nachrichten
Analysen zu Walliser Kantonalbankmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walliser Kantonalbank
|137,00
|0,37%