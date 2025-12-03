SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Walliser Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 80,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 125,000 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 131,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 437,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,38 Prozent vermehrt.

Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at