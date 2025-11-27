SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ypsomed eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Ypsomed-Anteile bei 142,67 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 70,093 Ypsomed-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 333,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 376,02 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 133,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at