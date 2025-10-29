SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Addex Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.10.2024 wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Addex Therapeutics-Aktie bei 0,08 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 256,281 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (0,06 CHF), wäre die Investition nun 81,16 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 18,84 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich jüngst auf 7,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at