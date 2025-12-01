Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Lohnende Arbonia-Investition?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Arbonia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,62 CHF. Bei einem Arbonia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 511,204 Arbonia-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 797,81 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 28.11.2025 auf 5,16 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,02 Prozent verkleinert.
Alle Arbonia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 358,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbonia AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arbonia-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Arbonia von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.at)