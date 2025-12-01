Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Arbonia Aktie

WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600

Lohnende Arbonia-Investition? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Arbonia-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Arbonia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,62 CHF. Bei einem Arbonia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 511,204 Arbonia-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 797,81 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 28.11.2025 auf 5,16 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,02 Prozent verkleinert.

Alle Arbonia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 358,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

