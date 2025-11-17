Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Lukratives Arbonia-Investment?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arbonia-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Arbonia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,12 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,965 Arbonia-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,80 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Papiers am 14.11.2025 auf 4,82 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 52,80 CHF entspricht einer negativen Performance von 47,20 Prozent.
Der Börsenwert von Arbonia belief sich zuletzt auf 334,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Arbonia AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|5,17
|0,39%
