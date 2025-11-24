Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Arbonia-Performance im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Arbonia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,32 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 120,182 Arbonia-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 564,26 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 21.11.2025 auf 4,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 43,57 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Arbonia einen Börsenwert von 325,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbonia AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arbonia-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25