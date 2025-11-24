SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Arbonia eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Arbonia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,32 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 120,182 Arbonia-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 564,26 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 21.11.2025 auf 4,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 43,57 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Arbonia einen Börsenwert von 325,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at