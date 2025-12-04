Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Rentabler Ascom-Einstieg?
|
04.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,16 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 2 403,846 Ascom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (3,45 CHF), wäre das Investment nun 8 293,27 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 17,07 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ascom einen Börsenwert von 122,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
