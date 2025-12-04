SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Ascom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,16 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 2 403,846 Ascom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (3,45 CHF), wäre das Investment nun 8 293,27 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 17,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ascom einen Börsenwert von 122,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

