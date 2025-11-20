Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Lukratives Ascom-Investment? 20.11.2025 10:04:01

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ascom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 20.11.2020 wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ascom-Aktie an diesem Tag 12,36 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,091 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,07 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 19.11.2025 auf 3,47 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 71,93 Prozent.

Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 121,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ascommehr Nachrichten

Analysen zu Ascommehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Ascom 3,68 1,52% Ascom

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

