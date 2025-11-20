Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Lukratives Ascom-Investment?
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.11.2020 wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ascom-Aktie an diesem Tag 12,36 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,091 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,07 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 19.11.2025 auf 3,47 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 71,93 Prozent.
Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 121,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascommehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:30
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|SIX-Handel SPI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Ascommehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|3,68
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.