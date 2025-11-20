SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ascom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 20.11.2020 wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ascom-Aktie an diesem Tag 12,36 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,091 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,07 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 19.11.2025 auf 3,47 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 71,93 Prozent.

Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 121,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at