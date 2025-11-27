Ascom Aktie

Lukrative Ascom-Investition? 27.11.2025 10:03:20

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Ascom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ascom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ascom-Papiers betrug an diesem Tag 20,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,751 Ascom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 3,43 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,40 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ascom belief sich zuletzt auf 125,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

