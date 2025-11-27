Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Lukrative Ascom-Investition?
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Ascom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Ascom-Papiers betrug an diesem Tag 20,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,751 Ascom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 3,43 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,40 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ascom belief sich zuletzt auf 125,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
