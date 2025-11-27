COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Langfristige Investition
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen COSMO Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 163,40 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 61,200 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 64,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 916,77 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,83 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte COSMO Pharmaceuticals einen Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!