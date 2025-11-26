DOTTIKON ES Aktie

Langfristige Investition 26.11.2025 10:03:57

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DOTTIKON ES gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das DOTTIKON ES-Papier an diesem Tag 142,98 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,699 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 323,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 125,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
