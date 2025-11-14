Forbo International Aktie
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 10 Jahren eingebracht
Die Forbo International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 108,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,090 Forbo International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 710,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,08 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,92 Prozent.
Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,01 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
