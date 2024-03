SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Idorsia gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Idorsia-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Idorsia-Anteile 11,95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Idorsia-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,368 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2024 15,94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,91 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,06 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 343,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at