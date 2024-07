SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 03.07.2021 wurden Klingelnberg-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Klingelnberg-Anteile 20,70 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 483,092 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.07.2024 8 695,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,04 Prozent.

Klingelnberg erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 159,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at