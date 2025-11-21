SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kudelski-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,62 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Kudelski-Aktie investierten, hätten nun 38,168 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,34 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 20.11.2025 auf 1,35 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 48,66 Prozent.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 74,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at