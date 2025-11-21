Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,62 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Kudelski-Aktie investierten, hätten nun 38,168 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,34 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 20.11.2025 auf 1,35 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 48,66 Prozent.
Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 74,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
