SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Landis+Gyr (Landis Gyr) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiers betrug an diesem Tag 58,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,717 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 70,85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,63 CHF wert. Mit einer Performance von +21,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at