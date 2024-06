SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 26.06.2023 wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an diesem Tag bei 74,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, befänden sich nun 13,378 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 73,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983,28 CHF wert. Mit einer Performance von -1,67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) betrug jüngst 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at