WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

Lukratives Leclanche (Leclanché SA)-Investment? 19.11.2025 10:05:09

SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Leclanche (Leclanché SA) gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 0,55 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 818,182 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 0,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280,91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 71,91 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 176,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

