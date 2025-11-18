SIX-Handel SPI am Dienstagmittag leichter

Der SPI bewegt sich derzeit im Minus.

Am Dienstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,74 Prozent tiefer bei 17 191,22 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,242 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,502 Prozent leichter bei 17 232,11 Punkten in den Handel, nach 17 318,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 17 243,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 184,07 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der SPI bei 17 361,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, stand der SPI bei 16 770,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bewegte sich der SPI bei 15 492,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,78 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 8,70 Prozent auf 8,75 CHF), Cicor Technologies (+ 7,49 Prozent auf 186,50 CHF), Roche (+ 5,33 Prozent auf 316,00 CHF), Roche (+ 5,33 Prozent auf 302,50 CHF) und Curatis (+ 5,28 Prozent auf 12,95 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ams-OSRAM (-14,52 Prozent auf 8,42 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,35 Prozent auf 0,14 CHF), Evolva (-4,90 Prozent auf 0,85 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,17 Prozent auf 13,80 CHF) und Xlife Sciences (-4,01 Prozent auf 16,75 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 339 276 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 259,334 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

