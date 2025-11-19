MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Langfristige Performance
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,06 CHF. Bei einem MCH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 246,305 MCH-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 807,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,28 CHF belief. Mit einer Performance von -19,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
MCH wurde am Markt mit 102,03 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu MCHmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MCH
|3,42
|-0,87%
