SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die MCH-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MCH-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,21 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,992 MCH-Aktien. Die gehaltenen MCH-Anteile wären am 11.11.2025 6,67 CHF wert, da der Schlussstand 3,35 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,33 Prozent verringert.

Am Markt war MCH jüngst 104,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at