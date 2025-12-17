Medmix Aktie

Medmix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 17.12.2025 10:03:57

SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie gebracht.

Medmix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medmix-Aktie bei 16,16 CHF. Bei einem Medmix-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 618,812 Medmix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 10,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 596,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34,03 Prozent.

Der Börsenwert von Medmix belief sich zuletzt auf 433,59 Mio. CHF. Medmix-Anteile wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medmixmehr Nachrichten