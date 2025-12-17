SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie gebracht.

Medmix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medmix-Aktie bei 16,16 CHF. Bei einem Medmix-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 618,812 Medmix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 10,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 596,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34,03 Prozent.

Der Börsenwert von Medmix belief sich zuletzt auf 433,59 Mio. CHF. Medmix-Anteile wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at