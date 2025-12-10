Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Performance im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Medmix-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Medmix-Anteile betrug an diesem Tag 8,79 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 113,766 Medmix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 10,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 185,44 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,54 Prozent.
Insgesamt war Medmix zuletzt 430,82 Mio. CHF wert. Am 30.09.2021 wurden Medmix-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Medmix-Papier bei 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
