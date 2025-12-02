SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades METALL ZUG-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 692,07 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,059 METALL ZUG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 48,34 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 01.12.2025 auf 818,00 CHF belief. Mit einer Performance von -51,66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 360,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at