Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Langfristige Investition
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 10.11.2024 wurden Molecular Partners-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 5,52 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 811,594 Molecular Partners-Anteilen. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 07.11.2025 5 951,09 CHF wert, da der Schlussstand 3,29 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,49 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Molecular Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 122,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
