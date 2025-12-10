SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Novavest Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Novavest Real Estate-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Novavest Real Estate-Papier an diesem Tag 41,57 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,571 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 40,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 622,86 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 3,77 Prozent.

Novavest Real Estate wurde am Markt mit 405,60 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at