SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Orior-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Zum Handelsende stand die Orior-Aktie an diesem Tag bei 74,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,337 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16,36 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 14.11.2025 auf 12,24 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,64 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 79,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at