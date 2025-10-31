SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor einem Jahr gekostet

Das Perrot Duval SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,385 Perrot Duval SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 49,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 766,15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,38 Prozent verringert.

Am Markt war Perrot Duval SA jüngst 6,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at