PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Profitabler PSP Swiss Property-Einstieg?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 18.11.2022 wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag bei 105,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,877 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 139,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 206,83 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,07 Prozent.
Zuletzt verbuchte PSP Swiss Property einen Börsenwert von 6,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
