SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr verdient
PSP Swiss Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 122,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,137 PSP Swiss Property-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 144,02 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Papiers am 10.11.2025 auf 140,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,40 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
