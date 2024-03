SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Schindler-Anteile letztlich bei 133,60 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 0,749 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 29.02.2024 168,26 CHF wert, da der Schlussstand 224,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,26 Prozent angezogen.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at