SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Schindler-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2022 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 167,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,701 Schindler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 979,10 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 05.11.2025 auf 284,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,79 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 30,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at