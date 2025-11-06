Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Profitable Schindler-Investition?
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 06.11.2022 wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 167,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,701 Schindler-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 979,10 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 05.11.2025 auf 284,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,79 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 30,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Optimismus in Zürich: SLI präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.10.25
|Börse Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel: SPI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
24.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG (PS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG (PS)
|304,00
|0,00%