Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI im Fokus
|
10.11.2025 09:28:47
Handel in Zürich: SLI zum Start mit Gewinnen
Am Montag klettert der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,76 Prozent auf 2 021,02 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,813 Prozent auf 2 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 023,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 020,63 Punkten lag.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 1 981,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 942,28 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Adecco SA (+ 3,64 Prozent auf 25,08 CHF), Logitech (+ 2,40 Prozent auf 97,22 CHF), Julius Bär (+ 2,32 Prozent auf 55,62 CHF), Partners Group (+ 2,16 Prozent auf 963,00 CHF) und Roche (+ 1,97 Prozent auf 273,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-1,66 Prozent auf 593,00 CHF), Novartis (-0,43 Prozent auf 101,56 CHF), Lindt (-0,40 Prozent auf 12 480,00 CHF), Schindler (-0,35 Prozent auf 283,20 CHF) und Swiss Life (-0,14 Prozent auf 872,20 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 257 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 229,252 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
