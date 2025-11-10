Swisscom Aktie

Index im Fokus 10.11.2025 12:26:49

Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag fester

Der SLI entwickelt sich derzeit positiv.

Um 12:10 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,88 Prozent auf 2 023,61 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,813 Prozent stärker bei 2 022,17 Punkten in den Handel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 026,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 017,31 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 981,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 942,28 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 3,38 Prozent auf 56,20 CHF), Adecco SA (+ 2,89 Prozent auf 24,90 CHF), ams-OSRAM (+ 2,70 Prozent auf 10,27 CHF), Logitech (+ 2,63 Prozent auf 97,44 CHF) und Partners Group (+ 2,40 Prozent auf 965,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (-1,08 Prozent auf 596,50 CHF), Lindt (-0,88 Prozent auf 12 420,00 CHF), Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 564,40 CHF), Schindler (-0,35 Prozent auf 283,20 CHF) und Swiss Life (-0,30 Prozent auf 870,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 779 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 229,252 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

